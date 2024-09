Cruz Azul remontó para vencer de visitante 4-2 al Pachuca en el estadio Hidalgo de la Bella airosa. Sergio Hernández y Salomón Rondón le dieron ventaja de 2-0 a los Tuzos, pero fue expulsado el paraguayo Sergio Barreto y la Máquina aprovechó para remontar el marcador con doblete del griego, Giorgos Giakoumakis más tantos de Lorenzo Faravelli y Ángel Sepúlveda. El entrenador Martín Anselmi dice que no permitirá que jugadores se confíen y relajen por estar en la cima.

“Porque si te relajas pierdes, entonces hoy la única manera que encuentro es tener la humildad de entender que hay que trabajar siempre y cada vez más porque si no no van a funcionar las cosas”.

La Máquina con25 puntos y se mantienen en la cima de la clasificación general. Mientras que Pachuca con 9 unidades se queda en la parte baja de la tabla.

Por su parte, el San Luis se sobrepuso a la adversidad y remontaron el marcador para derrotar por 3-1 al Santos de Torreón en el estadio Alfonso Lastras. Los laguneros tomaron ventaja con gol de Anthony el “Choco” Lozano. Pero en el complemento todo cambio y en menos de 3 minutos los Potosinos le dio vuelta a la pizarra con anotaciones de Oscar Macías al 49′ y Ronaldo Nájera al 52′, Mientras que al 77′ Daniel Guillen sentenció la victoria del San Luis que llegó a 17 puntos y se mete a la pelea por los primeros 5 lugares dentro de la zona de Liguilla directa.

(Por Manuel Trujillo Soriano)