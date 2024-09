En la continuación de la jornada 9 del Torneo de Apertura de la Liga MX, el Guadalajara no pudo marcarle gol a Kevin Mier y Cruz Azul se impuso 1-0 a Chivas en el estadio Ciudad de los Deportes ante una buena entrada. El entrenador del Rebaño, Fernando Gago dijo que quedó conforme con lo que hicieron sus jugadores.

“¿Te parece que no transmite el equipo? No espérame ¿hablamos del resultado o de lo que transmite el equipo? Sobre dónde va la pregunta, ¿sobre el resultado o lo que transmite el equipo en el campo? ¿Qué gana el resultado o lo que transmite? Obvio sí el resultado, pero es fácil hablar del resultado, está claro perdimos tenemos que mejorar, ahora de la forma en que jugamos estoy convencido y estoy muy conforme con lo que hicieron los chicos. ¿Cómo llegamos al resultado jugando mal o jugando bien? Pues jugando bien, ah, hoy intentamos eso”.

Por su parte, el técnico de la Máquina, Martín Anselmi visiblemente afectado le dedicó el triunfo a su abuela.

“No me quiero emocionar porque ya lo hice en el vestuario. Es un día muy especial hoy se me muere mi Mamá y perdió a su mamá, perdí a mi abuela en el día de su cumpleaños, así que me emocioné por que los muchachos me regalan el triunfo, así que yo le quiero dedicar el triunfo a mi abuena, así nada más”.

Con el triunfo Cruz Azul se consolida como líder del Torneo de Apertura al llegar a 22 puntos y las Chivas se quedan con 14 unidades.

Por su parte, América rescató empate a un gol ante Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes con gol en tiempo de compensación de Henry Martín. Martín Palavecino adelantó a los Rayos en el mercador desde el minuto 38.

Monterrey no pudo con Mazatlán y se tuvo que conformar con empate a cero goles en el Gigante de Acero. Encuentro en el que el defensa chileno, Sebastián Vegas fue expulsado muy temprano por una dura entrada y el entrenador de los Rayados, Martín Demichelis, destaco el que su equipo no haya recibido gol con un hombre menos. (Por Manuel Trujillo Soriano)