El Cruz Azul cerró la jornada sabatina con la victoria de 2-0 sobre el Monterrey, al continuar la fecha 15 de la Liga MX.

Jesús Orozco y Ángel Sepúlveda le dieron el triunfo a la máquina. A los Rayados les afectó la expulsión de Oliver Torres al min 24′ del primer tiempo.

Por su parte León y Pumas no se hicieron mucho daño en duelo de fieras el empatar 1-1 en el Nou Camp.

Sin embargo se le escapó el triunfo a los esmeraldas que ganaban 1-.0 con gol de José Alvarado, pero al minuto 90 vía penal, José Juan Macías logró el empate.

Al momento en la clasificación hay triple empate en la cima con 32 puntos, Toluca, Cruz Azul y Tigres. Los tres ya con el pase a la liguilla directo. América con 31 también aseguró pase entre los mejores seis.

Para hoy: Santos Vs Gallos Blancos, San Luis – Necaxa y Toluca Vs Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)