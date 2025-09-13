El Cruz Azul venció al Pachuca de visita en el Estadio Hidalgo, al continuar la jornada 8 de la Liga MX, en un partido de varios expulsados.

Primero al minuto 19 fue expulsado por La Máquina Jesús Orozco Chiquete; después el equipo de los Tuzos se quedó con 9 por las tarjetas rojas mostradas a Luis Quiñones al 56′ y Daniel Aceves al 62′.

El único gol del juego para el triunfo celeste fue obra de Gabriel Fernández vía penal. Cruz Azul llegó a los 20 puntos y se instala en la cima de la tabla de posiciones. (Por Martín Navarro Vásquez)