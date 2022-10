Cruz Azul avanzó a la liguilla por el titulo del Torneo de Apertura al derrotar por 1-0 al León en el estadio Azteca con solitario tanto de Ignacio Rivero. Y el entrenador de la Máquina, Raúl Gutiérrez, dijo que es un triunfo sufrido pero merecido y que todo el merito es de sus jugadores.

“Los jugadores se han mostrado muy dispuestos con un compromiso y un apoyo como equipo y hemos ido creciendo con detalles por eso hoy estamos contentos porque nos fuimos planteando los objetivos partido tras partido irlos viviendo, sopesando y corrigiendo cosas, hoy sufrimos el partido pero al final merecimos ganarlo, así de sencillo”.

En la Sultana del Norte, Tigres derrotó por 2-0 al Necaxa y clasificó a la liguilla. Nuevamente el francés André Pierre Gignac fue la figura de los Felinos al marcar un doblete, con un señor golazo en el primer tanto en tiro libre donde mando la pelota al ángulo inalcanzable para el portero de los Rayos que quedan eliminados. Ambos equipos terminaron con diez por expulsiones de Javier Aquino por los Norteños y Facundo Batista.

El entrenador de Tigres, Miguel Herrera, destacó la labor del goleador francés.

“El equipo hace un gran trabajo cuando perdemos un hombre el equipo se ordena bien y fuimos mucho más peligrosos hasta con un hombre menos con una jugada ahí muy dudosa de un penal me parece que no se marca pero a final de cuentas el equipo no para de intentar nosotros tenemos que hacer valer la condición de local, la gente siempre hace su papel y nosotros en la cancha somos los que hacemos que la gente venga y hoy Gignac como siempre aparece en los momentos importantes”.

Este domingo se conocerán los otros dos equipos que clasifiquen a la liguilla, cuando a las 12 en la Bombonera Toluca reciba a los Bravos de Juárez y a las cuatro y media de la tarde Chivas visite al Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

(Por Manuel Trujillo Soriano).