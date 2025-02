El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se declaró inocente de la acusación de violación en grado de tentativa en contra de Nidia Fabiola, a quien negó tener algún parentesco familiar.

Blanco aseguró que la denuncia es parte de un intento de extorsión, alegando que la mujer le exigió un millón de pesos a través de su hermano.

Además, acusó al exfiscal de Morelos de actuar en represalia por una denuncia que él presentó en mayo de 2023 por extorsión, la cual no fue procesada.

“Y aquí estoy, aquí estoy dando la cara, el que nada debe, como ustedes lo saben y siempre lo he dicho, nada teme. Entonces estoy dando la cara y la voy a seguir dando por todas estas acusaciones que ya estuvo bien que me agarren como piñata. No lo voy a permitir. Soy una persona honesta, soy una persona que estoy dando la cara y hasta donde lleguen las últimas consecuencias”.

Blanco afirmó tener pruebas contundentes, incluyendo bitácoras de la residencia oficial donde supuestamente ocurrió el hecho, y se mostró dispuesto a enfrentar el proceso legal para demostrar su inocencia.