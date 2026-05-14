Luego de darse a conocer el caso de Conchita, una madre que buscó a su hijo desaparecido desde 2016 y que recientemente fue informada de que sus restos permanecían bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el titular del organismo, Axel Rivera, explicó que la complejidad para lograr la identificación genética se debió a que el cadáver fue encontrado disuelto en ácido.

“Pues ya no se puede obtener nada, de hecho hay tambos donde solamente lo que sabemos es que es ácido, en ese ácido hay disuelto material orgánico. No sabemos, no se puede hacer más con ese sentido, y ya se le explicó a la señora, que lo que nosotros hicimos fue obtener un perfil genético de lo que había podido decantar en el resto de ese ácido y lo único que tenemos es el perfil genético. No hay un cuerpo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.

Tras conocer esta información, la madre del joven expresó que, después de casi una década de búsqueda, enfrenta más dudas que respuestas, debido a que tampoco podrá recuperar físicamente los restos de su hijo. (Por Edgar Flores Maciel)