Hoy en el Día mundial sin auto que se celebra en la semana de la movilidad, la ciudad lamenta la muerte de un jovencito de 15 años a temprana hora atropellado en Tesistán.

Atorones viales por toda la ciudad, semáforos desincronizados en avenidas como Patria, Juárez-Vallarta, Revolución y Tesistán; apartalugares haciendo su agosto en pleno septiembre en el Auditorio Benito Juárez y ciclovías sin ciclistas.

Arturo López lleva más de 30 años como taxista y así opina sobre la infraestructura vial en Guadalajara.

“Todo retrocedimos para atrás, calles, no se diga la sincronización de semáforos”.

Balizamientos que se despintan, inversiones millonarias en ciclovías, pero no en pasos peatonales; un proyecto de semaforización que nada más no aterriza y camiones del transporte urbano que tardan hasta una hora en pasar, así el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales celebran, dentro de la Semana de la movilidad, el Día mundial sin auto. (Por José Luis Jiménez Castro)