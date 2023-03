Es absurdo que las autoridades no reconozcan su responsabilidad en la muerte de 38 migrantes en la estación migratoria de Ciudad Juárez, cuando estos estaban bajo la custodia del Instituto Nacional de Migración, que depende directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, sentencia el director del albergue FM4 Paso Libre en Guadalajara, Enrique González.

“El que coordina la política migratoria del país actualmente, antes coordinaba las cárceles de este país. Entonces eso te dice mucho para dónde va este manejo de las personas en movilidad. Entonces, se me hace absurdo que no acepten esta responsabilidad e insisto, que en la propia construcción de las narrativas traten de criminalizar las propias personas fallecidas, por este hecho”.

Enrique González considera insostenible la permanencia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien antes era el responsable de las cárceles federales. (Por Gricelda Torres Zambrano)