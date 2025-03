La diputada local de Futuro, Mariana Casillas, cuestionó el proyecto de la Línea 4 del Tren Ligero que irá a Tlajomulco de Zúñiga luego del anuncio del gobernador Pablo Lemus de que se retrasa su puerta en marcha.

“Se le esté destinando muchísimo más dinero para un proyecto que no está cumpliendo con las fechas ni las formas y que no incluye en el proyecto a las personas que más lo necesitan: muchos de los vecinos de los fraccionamientos se están quejando de que las estaciones no están cerca, que hay fallas estructurales en sus casas, están dejando de pasar las rutas de camión”.

Por otra parte, Mariana Casillas reclama que se retome el proyecto de un tren eléctrico en la Carretera a Chapala y no un sistema BRT. (Por Marck Hernández)