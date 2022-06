Durante los últimos tres días, vecinos del Parque San Rafael mantuvieron la resistencia a las obras que se realizan para la construcción de un colector dentro del área verde.

El sábado la mesa de trabajo entre vecinos y autoridades se suspendió, pues se acusó que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento incumplieron con varios de los acuerdos para tratar de llegar a una negociación.

El especialista en temas de agua, Arturo Gleason, acusó que el proyecto del Parque San Rafael tiene muchas deficiencias y que no se garantiza que al final sea una obra que ayude a mitigar los problemas de inundación en la zona.

“Uno: no hay suficiente información técnica y volumétrica para hacer una obra exacta y precisa. Dos: no hay un proyecto de restauración de cuenca que implique infiltrar agua, captar la lluvia y darle reverdecimiento a la cuenca para bajar las inundaciones; y tres: no se toma en cuenta a la gente”.

Autoridades han informado que el colector demorará ocho meses en construirse.

Los vecinos se oponen a la obra porque afirman habrá un ecocidio dentro del parque. (Por Héctor Escamilla Ramírez)