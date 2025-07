De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 63.2 por ciento de los mexicanos mayores de edad se sienten inseguros en su ciudad y Culiacán resulta ser la población más insegura del país, lo cual no sorprende, dice el diputado priista Mario Zamora.

“Pues no llama la atención porque a los que somos de acá no nos sorprende, pero resulta que en Culiacán nueve de cada diez personas que viven ahí se sienten inseguras y esto no sólo es una lástima y una pena, sino que además, al parecer se va incrementando. La gente no merece vivir así. No se vale que nueve de cada diez tengan que vivir con miedo. Y los sinaloenses somos valientes, somos entrones y le tenemos que hacer frente y día a día salimos con la mejor actitud, pero no por eso hay que soslayar la realidad. No se vale”.

Por ello exigió a los tres niveles de gobierno resolver el problema de violencia en Sinaloa o hacerse a un lado para que quienes sí tienen interés en acabar con la violencia puedan hacerlo. (Por Arturo García Caudillo)