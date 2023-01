Aún no está controlada la situación de violencia y paralización de Culiacán y otros municipios de Sinaloa, luego de la detención en la sindicatura de Jesús María de Ovidio. el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, confirma la periodista del periódico Viva Voz, Eva Guerrero

“No, todavía no. La indicación es que no salgamos todavía a menos que sea muy necesario. Te digo, todo está cerrado todavía. La autoridad no se hace responsable, no vemos policías en la calle. Los que han salido a las calles son los delincuentes, prácticamente, y el operativo que ha sostenido el Gobierno Federal sobre todo en este punto que es la sindicatura de Jesús María, donde todavía continúan porque todavía están enfrentándose con personas cercanas a Ovidio”.

Eva Guerrero indica que aún no es seguro salir a la calle, por lo que la mayoría de los habitantes de Culiacán permanecen resguardados en sus casas.

Desde las primeras horas se suspendieron las clases, los servicios gubernamentales, las labores en oficinas y empresas, la actividad del Aeropuerto e incluso el transporte público.

La ciudad sigue desolada. (Por Gricelda Torres Zambrano)