Después de 24 horas cuerpos de emergencia no han podido controlar aún el incendio forestal que se inició ayer por la tarde en la zona de Las Tinajitas, dentro del Área Natural Protegida del Bosque de La Primavera.

En la emergencia trabajan elementos de corporaciones estatales, federales y municipales, además que se activaron cuatro aeronaves para realizar descargas de agua sobre la zona siniestrada: Tláloc, Witari, Zeus y Halcón.

De momento no se activa la alerta atmosférica.

Las autoridades lograron controlar y extinguir un incendio que se registró en el Cerro del Colli anoche, pero el de Las Tinajitas, cerca de la carretera a Nogales, no lo han podido contener.

Imágenes satelitales muestran puntos de calor en al menos 200 hectáreas de la zona. Actualmente hay más de 150 brigadistas colaborando en el evento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)