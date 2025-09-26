El Estadio Akron fue reconocido este viernes como un Espacio Cardioprotegido, uno de los requisitos que exige FIFA para la sede del Mundial 2026.

En el acto el gobernador Pablo Lemus Navarro comentó que con esto y otros aspectos, el estadio de Chivas puede ser una de las mejores sedes mundialistas.

“Sin duda la mejor, la más segura, la de mejor ambiente, va a ser sin duda Jalisco, y todos estamos haciendo la chamba, empezando por lo más importante para todas y para todos, que es nuestra salud. Este es un estadio verdaderamente preparado para cualquier situación de emergencia, tanto en equipamiento, pero sobre todo, en la preparación de la gente”, dijo el gobernador.

En el acto estuvo presente Amaury Vergara, presidente de Chivas quien reconoció que el estadio sí puede ser considerado uno de los mejores del mundo. “Estamos preparados para atender a una persona en situación de emergencia, nos hace un mejor lugar para disfrutar de un espectáculo deportivo y de entretenimiento; ser un espacio cardioprotegido nos hace un mejor lugar para cuidar a las personas”, dijo. (Por Martín Navarro Vásquez)