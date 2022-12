El ex embajador de México en Perú, Pablo Monroy, recién llegado de Lima tras ser declarado persona non grata, agradeció al presidente López Obrador por el apoyo brindado.

“Los retos que ha tenido que enfrentar la Embajada de México en Perú en los últimos 16 días no han sido fáciles, pero creo que conforme a las instrucciones que nos dio el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores, hemos podido cumplir los objetivos principales, en el marco del derecho internacional, lo hemos hecho en el marco de los principios rectores de la política exterior mexicana, es decir, la no intervención en los asuntos internos, el respeto y promoción de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos. Lo hemos hecho en el marco de la legislación mexicana y de la legislación peruana”.

Aseguró que cumplió con los objetivos que le encargó el Ejecutivo Federal, que estuvo muy pendiente de los mexicanos en Perú, a quienes se les brindó todo el apoyo que necesitaron y se cumplió con los principios de política exterior brindándole asilo a la familia del ex presidente Castillo. (Por Arturo García Caudillo)