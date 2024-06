La actriz Paola Núñez, quien actualmente participa en la cinta “Bad Boys: Hasta la muerte” junto a Will Smith y que se estrena este fin de semana en los cines del país, está cumpliendo un sueño, el desarrollarse con grandes artistas en el séptimo arte, así lo mencionó en entrevista con Notisistema.

“Sí, cumpliendo efectivamente sueños, porque ya es como un regalo, es como una bendición y me decía disfrútalo, disfrútalo, creo que por consecuencia me la pasé muy bien y fueron momentos increíbles para mi”.

Paola Núñez mencionó que se siente preparada para regresar a México y cumplir con algunos proyectos, como lo es el reality show que próximamente estrenará con TV Azteca titulado Abandonados. (Por Katia Plascencia Muciño)