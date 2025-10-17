A una semana de las inundaciones en cinco estados del país, crece la desesperación entre los damnificados de Poza Rica, Veracruz, que aún ven sus calles y viviendas cubiertas de lodo por el desbordamiento del río Cazones, explica en entrevista con Notisistema, María Josefina Barroso Aguilar de la colonia 27 de septiembre.

“Pues mira, la gente está bien enojada. Aquí el primer día no hubo respuesta de nadie. De hecho aquí llevamos una semana y no habían venido a limpiar, la calle está hecha un asco, son como dos metros de basura, el lodo ya no puedes pasar, nadie ha venido a limpiar con máquinas. Sé que es demasiado trabajo, pero en el día uno no vimos apoyo de nadie! Ni del ayuntamiento, ni del gobierno estatal ni del gobierno federal”.

En cinco minutos perdimos todo, sentencia Barroso Aguilar, al hacer un llamado urgente a limpiar con maquinaria viviendas y calles. También comida preparada, porque no tienen forma de cocinar. (Por Gricelda Torres Zambrano)