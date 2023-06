El director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, Víctor Hugo Roldán, confirma que ya fueron dados de alta la mayoría de los lesionados del accidente carretero de ayer en la autopista a Lagos de Moreno.

“Prácticamente tuvimos 21 lesionados confirmados por el Servicio Médico de Urgencia del Gobierno del Estado. De eso 16 fueron dados de alta, cuatro fueron atendidos como urgencias relativas, no tan graves, y una como urgencia absoluta que es el que tenemos como más grave. Los listados de momento no los tengo a la mano, pero si a memoria no recuerdo que hubiera menores de edad+

Luego de 14 horas de trabajo tan solo en la búsqueda y rescate de muertos y lesionados, Víctor Hugo Roldán le insiste a los automovilistas en moderar la velocidad en las autopistas, sobre todo cuando hay neblina o como pudo haber sucedido en este caso, tramos de invisibilidad por el humo de la quema de pastizales. (Por Gricelda Torres Zambrano)