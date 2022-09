El futbolista brasileño Dani Alves, considera normal ser el blanco de las críticas por el mal torneo que ha brindado Pumas tras haber llegado como refuerzo, pero va más allá y señala que los mexicanos son muy conformistas y que no se la creen.

“Yo siempre dije que el nivel del futbol mexicano es brutal, lo que sí es cierto es que ellos se la creen poco, son un poco desorganizados, en lo macro ¿no? en la organización del campeonato es un poco ahí, ahí se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores es muy alto; lo que sí es cierto es que no se la creen mucho, se conforman es mi sensación perdón si me estoy equivocando, pero es mi sensación de que la gente es muy conformista”.

El brasileño aseguró que en México solo jugará en Pumas para desmentir las versiones que aseguraban que quería emigrar a otro equipo de la Liga MX con más posibilidades de pelear por los primeros lugares.

Pumas visitará el viernes al Puebla en el juego que quedó pendiente de la fecha 8, cuando los Universitarios se fueron a España a disputar el trofeo Joan Gamper y fueron goleados por el Barcelona. (Por Manuel Trujillo Soriano)