El brasileño Dani Alves no jugará ante Santos debido a que pidió un permiso especial para estar ausente y no hacer el viaje a Torreón. Se explica en un comunicado que es por el “fallecimiento de un familiar”, por lo cual no fue convocado al juego de la fecha 2 de la Liga MX.

“El Club Universidad Nacional informa que Dani Alves no jugará el partido contra Santos, correspondiente a la jornada 2 del torneo Clausura 2023. El futbolista brasileño solicitó un permiso al cuerpo técnico del primer equipo para ausentarse en este partido, luego de enterarse del fallecimiento de un familiar, pues desea acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, dice el comunicado. (Por Martín Navarro Vásquez)