Chivas dio un mal juego y no pudo obtener el triunfo de visita al Atlético de San Luis, luego de jugar gran parte del encuentro con un jugador más, y empatar a cero goles de visita al Estadio Alfonso Lastras, al continuar la Jornada 2 de la Liga MX.

Juan Manuel Sanabria recibió expulsión por los Potosinos al minuto 16 lo que facilitó el control del juego para los Tapatíos, pero simplemente no pudieron marcar gol. Solo uno en la recta final, pero anulado por fuera de lugar.

Lo Lamentable para el Guadalajara fue que al iniciar el segundo tiempo salió por lesión Alexis Vega, y se fue del estadio en muletas. El Club informa que será hasta el lunes cuando informe la gravedad de la lesión.

“Ha sido un dolor fuerte, fue como si se le hubiera bloqueado la rodilla. Tiene antecedentes, pero por ahora es pronto para dar un diagnóstico. Necesita una prueba más sofisticada para saber la gravedad de la lesión”, dijo al respecto el técnico, Veljko Paunovic.

Sobre el resultado en el encuentro, el timonel Serbio señaló que: “Todos nos vamos frustrados, intentamos durante el partido quedarnos calmados, hubo muchos centros pero ninguna situación real para llevarnos los 3 puntos, hicimos algunos cambios, pero no encontramos el gol”.

El refuerzo Víctor el Pocho Guzmán se quedó en la banca y no tuvo minutos. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)