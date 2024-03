El cantante Daniel Ribba comenzó su carrera en el Fresstyle y las batallas de gallos, géneros con los que logró el reconocimiento internacional.

Sin embargo, mencionó que le gustaría incursionar y hacer colaboración con artistas de corridos tumbados mexicanos.

“Yo siento una gran atracción por los corridos de acá que el otro día hablaba con un amigo que en Argentina hay un género que es el folklore que es bastante parecido como un regional y obviamente tengo mis cositas ahí grabadas, pero sin duda que me encantaría incursionar en esa y me gusta mucho Junior H, Jasiel Núñez y ni hablar de Peso Pluma que nada me encantaría obviamente hacer colaboraciones con algunos de ellos que son los padres de los corridos tumbados”.

Daniel Ribba realizará una gira por Estados Unidos y México; en Guadalajara se presentará el 17 de mayo en el Foro Independencia. (Por Katia Plascencia Muciño)