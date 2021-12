Tras el éxito de la novela “Contigo sí” el actor Danilo Carrera debuta como escritor con su libro “Cuando Nadie Me Ve”, pero el gusto por escribir no es algo nuevo para él, así lo confiesa el actor ecuatoriano en entrevista con Notisistema.

“Siempre estuve escribiendo, los 17 empecé escribir un libro terminé de escribir una a las 19 y a las 21 escribí mi segundo libro y son historias que no publiqué y ni me pasaba por la cabeza tener un libro”.

El libro “Cuando Nadie Me Ve” de Danilo Carrera es de la editorial “Dejavú” y ya se puede encontrar en las librerías. (Por Kevin Casillas)