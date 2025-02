Muy emocionado se encuentra el boxeador David Cuéllar, quien peleará en Japón por el título de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo, frente al asiático Junto Nakatani, en la Arena de Tokio.

El llamado General Cuellar tiene un récord de 28-0, 18 nocauts y dice que el momento de triunfar ha llegado.

“Significa que el sueño ya llegó, se dio ahorita a los 23 años, lo buscamos desde hace tiempo y vamos a representar a México con todas las ganas”.

Dijo no sentirse intimidado de pelear ante las condiciones del japonés: “Estamos conscientes de que vamos a otro país, con otro idioma, otra cultura, pero ya he peleado con algunas adversidades y eso no es nada complicado para mi, además gracias a Dios he viajado a otros países y he aprendido a adaptarme”.

La pelea será el 24 de febrero. Cuellar tendrá su primera experiencia internacional y también su primer combate de título mundial. Cuellar entrena en el Gimnasio Julián Magdaleno bajo el mando de Yael Reyes y Chepo Reynoso, quienes le acompañarán en la esquina en el territorio nipón. (Por Martín Navarro Vásquez)