Desde El Paso, Texas y ante las amenazas del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que nuestros paisanos en la Unión Americana no están solos.

“La estrategia de defensa legal para todas y todos nuestros paisanos: no están solos, no van a estar solos y tenemos las asesorías jurídicas necesarias para, si se requiere, puedan hacer valer sus derechos”.

Explicó que ante la posibilidad de deportaciones masivas, la Cancillería a su cargo está llevando a cabo acciones que incluyen la defensa jurídica, el programa de simplificación y modernización de trámites, la construcción de alianzas con la comunidad migrante y la apertura de los consulados para que los funcionarios se acerquen a nuestros paisanos. (Por Arturo García Caudillo)