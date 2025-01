Debemos decirles a todos los inmigrantes latinoamericanos, con o sin documentos, que se encuentren en Estados Unidos, que no están solos, afirmó el canciller Juan Ramón De la Fuente, durante la Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del Continente.

“Nos interesa muchísimo a todas y a todos los que estamos aquí presentes, porque también así lo han expresado, que el mensaje llegue hasta el último rincón donde se encuentren nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. Decirles que no están solos, que no estamos solos, que estamos trabajando de manera coordinada y conjunta para apoyarlos en donde se encuentren e independientemente de su estatus migratorio”.

Lo anterior a tres días de que Donald Trump asuma como presidente de los Estados Unidos y ante la posibilidad de que cumpla sus amenazas de deportaciones masivas. (Por Arturo García Caudillo)