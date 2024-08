Informa la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que mientras el próximo canciller, Juan Ramón De la Fuente se hará cargo personalmente de los consulados, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, será la responsable del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

“Les voy a dar una primicia, no está aquí, a ver si no se molesta. La persona que va a estar encargada del Instituto de los Mexicanos en el Exterior es Tatiana Clouthier. Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí y ella me dijo: ‘a mí lo que me gustaría’ y lo hemos estado platicando, entonces ella nos va a ayudar mucho. Y la idea es que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos y Canadá”.

Para tal efecto y con ello resolver los problemas que presentan los consulados, se creará además la nueva Agencia de Transformación Digital. (Por Arturo García Caudillo)