El aumento de casi diez por ciento a las tarifas del agua no resolverá la crisis del SIAPA, ni reducirá la cartera vencida, porque además de injusto, la gente reprocha la mala calidad del servicio, asegura la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González

“El alza a la tarifa en primer lugar no va a resolver de manera integral la cartera vencida del SIAPA o el ahorcamiento presupuestal y financiero por el que atraviesa y además es absurdo y contradictoria el alza cuando tu no estás garantizando tu razón de ser, o sea, la razón de ser del organismo operador tiene que ver con que a nuestras casas llegue agua potable”.

El SIAPA es un organismo que está reprobado por enviar a las casas agua sucia, por los cortes que realiza con frecuencia, por no resolver las fugas y por la corrupción, indica María González. (Por Gricelda Torres Zambrano)