La captura del Mayo Zambada es un avance en el combate al narcotráfico, pero de nada sirve si no se atienden las causas que originan la drogadicción, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un avance, sin duda, pero eso no lo es todo. Sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos, sin restar mérito a eso, hay que pensar también en dos cosas, primero en resolver el problema del consumo de drogas atendiendo las causas, porque si va a seguir habiendo consumo no se resuelve el problema del todo”.

Al mismo tiempo, añade, esta detención es una muestra de que existe un trabajo conjunto, aunque en este caso no hayan participado las Fuerzas de Seguridad de México. (Por Arturo García Caudillo)