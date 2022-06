Inexplicable resulta el bacheo que actualmente se realiza sobre la carretera a Chapala cuando no hace ni seis meses la SCT llevó a cabo la rehabilitación de la carpeta asfáltica, lamentan comerciantes, quienes hoy nada más no vieron llegar a su clientela debido al caos vial.

Según vecinos de la colonia Las Pintas de Tlaquepaque de nada sirvió el reencarpetamiento del año pasado de la carretera a Chapala que duró más de cuatro meses con cierres viales y hasta carriles en contra flujo cuando hoy nuevamente está igual.

Por su parte, trabajadores de la empresa contratada para llevar a cabo el bacheo señala que este no se puede realizar de noche porque además de que no seca el material resulta peligroso. (Por José Luis Jiménez Castro)