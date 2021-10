Defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que envió al Congreso de la Unión, asegurando que si esta propuesta no es aprobada, las empresas particulares terminarían por adueñarse del mercado y con ello las tarifas se incrementarían.

“Si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que esta sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes. Pero como allá las empresas tienen mucho poder, como querían mantenerlo aquí empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto, porque parecen empleados”.

Lo anterior lo da a conocer, asegura, para que los ciudadanos no se dejen manipular, los legisladores sepan de qué se trata y para que las empresas no teman por supuestas expropiaciones. (Por Arturo García Caudillo)