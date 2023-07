Arremete el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis, tras la entrada en vigor de la nueva legislación en materia migratoria en aquel estado de la Unión Americana.

“Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis. El que no quiere a su Patria no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes. No nos podemos quedar callados. Si Estados Unidos ha sido una gran Nación ha sido por los migrantes y él está por el muro y por el maltrato a los migrantes”.

Y como De Santis aspira a convertirse en candidato del Partido Republicano, López Obrador pidió a los simpatizantes de ese instituto político, particularmente a los latinos, informarse y votar en su contra. (Por Arturo García Caudillo)