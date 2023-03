Luego de publicar los resultados de un estudio que documentan la mala calidad del agua del Río Santiago, el más contaminado del país, el investigador de la UdeG, Miguel Mañana Virgen, asegura que la macrorecomendación que en su momento emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha mejorado las condiciones del afluente

“Lamentablemente no se ha llevado a cabo una macrorecomendación correcta, adecuada, sustentable, se hizo en 2009. Entonces, estamos hablando de más de 12 años, 13 años. Entonces, ahora sí que son como las llamadas a misa mientras la Comisión Estatal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenga como decimos en el medio gubernamental, no tengan dientes, bueno pues ahora son recomendaciones son como las llamadas a misa”.

La contaminación a gran escala en el Río Santiago, continúa por la falta de voluntad política y de supervisión a las más de nueve mil industrias de la zona, además de la falta de una estrategia que rebase las administraciones, dice el investigador. (Por Gricelda Torres Zambrano)