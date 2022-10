De Tapatío a Tapatío, el futbolista del Galaxy Javier Hernández y el gran piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez, tuvieron una video llamada este martes luego de la exhibición en la Zona de la Minerva con el llamado Show Run de Red Bull.

Entre otras cosas “Checo” cuestionó porqué no va “Chicharito” al Mundial de Qatar con la Selección Mexicana

“¿Cuándo te vas al Mundial? Nos tienes a todos esperando. Yo te llevó, te doy ‘ride Te lo mereces más que nadie estar haya”. Chicharito contestó rápido: “Jajaja yo tengo las maletas hechas mi hermano, eso que ni qué. Tengo mis cosas, todo listo, pero ya sabes que eso no está a mi alcance. Hice todo lo posible”.

Además el piloto le dijo que no pensara en regresar al Guadalajara: “No te vayas a las Chivas, vete al América”.

Pérez a partir de hoy se concentra para correr el fin de semana el Gran Premio de México de la F1. (Por Martín Navarro Vásquez)