Con apenas la mitad de los lugares disponibles ocupados la candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD Xóchitl Gálvez se presentó ante la militancia en el auditorio del palenque de las Fiestas de Octubre.

En total fueron cerca de tres mil personas quienes escucharon a Gálvez Ruíz centrar su discurso en seguridad pública y seguridad social.

“Los delincuentes ya no le tienen miedo a delinquir porque saben que no les pasa nada y yo lo que quiero es que sean los delincuentes los que tengan miedo y no los ciudadanos. Por eso vamos a vivir en un México sin miedo. Que se escuche bien”.

La candidata de la alianza opositora reiteró que los programas sociales de la actual administración federal no serán suspendidos e incluso que los apoyos para adultos mayores estarán disponibles para los que tengan 60 años.

Se comprometió al regreso del Seguro Popular y a apoyar a los municipios con recursos para sus policías. (Por José Luis Escamilla)