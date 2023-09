Después de quedarse “Sin miel y sin la jícara” tras renunciar a la Selección nacional sub-23 para dirigir al Puebla, lo que finalmente no se concretó por reglamento; el entrenador Gerardo Espinoza, reconoció que éste hecho deja gran lección para todas las parte involucradas.

“Me parece que cada uno tendría que aprender a manejar mejor este tipo de situaciones, de mi parte no hay ninguna otra situación, tengo que aprender a leer bien los reglamentos. Termina bien, amigable, se acaba de cerrar todo y listo, es una etapa de vida, de carrera de mucho aprendizaje, muchísimo y simplemente ver hacia adelante, me parece que hay para cada uno de nosotros temas a reflexionar”.

Indicó Espinoza que continuará preparándose a la espera de que en diciembre pueda volver a tener otro oportunidad para regresar a dirigir algún equipo.

En tanto, Ricardo Cadena, flamante entrenador de la Selección Sub-23, anuncio su primera convocatoria de 22 jugadores para los amistosos ante Colombia del 9 y 12 de este mes.

(Por Manuel Trujillo Soriano)