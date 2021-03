El señor Alberto Carrillo es rezagado entre los rezagados… En Tlaquepaque, que es donde vive, ya no alcanzó vacuna contra el Covid y hoy que quiso vacunarse en Guadalajara, tampoco pudo.

“Allá en Tlaquepaque y resulta que a varios que quedamos pues, lo siento ya no lo vacunas, entonces me quedé y tome la opción de venir aquí al Agua Azul de aquí de Guadalajara y pedirles de favor que si me la podía poner y me dijeron que no, que tiene que ser mi municipio… Le digo pues tantito sentido común osea”.

Como el señor Alberto decenas de tlaquepaquenses, tonaltecas y ahora tapatíos se quedaron sin vacunar contra el Covid. (Por José Luis Jiménez Castro)