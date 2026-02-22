Autoridades estatales activaron el Código Rojo en Jalisco luego de que, tras un operativo en el municipio de Tapalpa, se registraran esta mañana diversos narcobloqueos, incendios de vehículos y ataques a establecimientos tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara como en municipios del interior.

En la metrópoli se reportaron múltiples automóviles incendiados, así como afectaciones en tiendas de autoservicio y gasolineras, donde sujetos armados obligaron a choferes y trabajadores a abandonar unidades y establecimientos para posteriormente prenderles fuego.

Entre los puntos atendidos por autoridades se encuentran Calzada Independencia y Periférico, Calzada Independencia y Volcán Usulután, Periférico y avenida Experiencia, así como el cruce del anillo metropolitano con Alcalde.

De acuerdo con reportes, los incendios se concentraron principalmente en gasolineras, por lo que se mantiene activa la mesa de seguridad y se exhorta a la población a permanecer en sus viviendas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el resultado del operativo federal que originó la movilización. También se reportó un enfrentamiento en la zona de avenida Siderúrgica y Lázaro Cárdenas.

De manera preliminar, autoridades informaron que no se tienen reportes de personas lesionadas. (Por Edgar Flores Maciel)