Las acciones ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump no sólo obligó al cambio de la agenda legislativa del Congreso de la Unión, sino también la necesidad de una reasignación de recursos del presupuesto, así lo comenta el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

“Y he recogido propuestas, desde que que estamos en la disposición, si es necesario, de revisar el presupuesto para reasignar recursos y enfrentar los retos que implican las acciones ejecutivas, hasta legislar en materia migratoria y en materia de seguridad nacional, de defensa a la soberanía nacional, todo esto está surgiendo”.

En cuanto a la posición del PRI y el PAN al no querer firmar un acuerdo de unidad respaldando a la presidenta Sheinbaum, aclaró que los panistas participaron en la redacción del documento, pero lo condicionaron a que también firmara el PRI, sin embargo, la dirigencia del tricolor ni siquiera estuvo dispuesta al diálogo, y por eso no se logró el acuerdo. (Por Arturo García Caudillo)