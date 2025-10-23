A 15 días de haber sido vinculado a proceso, la defensa del exfutbolista Omar “N” no ha presentado ningún recurso de apelación para intentar revocar la decisión del juez que lo procesó por el delito de abuso sexual infantil, confirmó este jueves el fiscal del estado, Salvador González de los Santos.

El funcionario explicó que continúa vigente el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, y precisó que el exjugador de Chivas ha tenido dos carpetas de investigación previas, ambas ya archivadas.

Una de ellas data de 2003 y correspondió a una denuncia por paternidad, caso que fue cerrado tras determinarse que no existía delito.

La segunda, iniciada en febrero de este año, también fue archivada; sin embargo, el fiscal señaló que no puede ofrecer más detalles por respeto a la persona denunciante. (Por Edgar Flores Maciel)