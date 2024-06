El presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, defendió la decisión del pleno del ayuntamiento tapatío de esperar a que sea el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana quien resuelva la disputa entre la regidora morenista Cecilia Maribel López Haro y el emecista Armando Aviña, luego que este último se negó a devolverle su espacio a la regidora propietaria después de retornar de la campaña electoral.

La morenista afirma que por ley el espacio le debería ser devuelto al terminar su licencia, pero los emecistas acusan que no se respetarían las posiciones de regidores obtenidas por el partido en la elección de 2021, pues López Haro se cambió de fuerza política. En la voz el alcalde interino:

“Para no equivocarnos y también no malinterpretar porque una persona sea de un color y otra persona sea de un color, nos vamos a apoyar en esta autoridad”.

El edil pidió al IEPC resolver lo más pronto posible este conflicto en el pleno del ayuntamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)