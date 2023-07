En defensa de las corcholatas de Morena, de quienes dijo no saber si están gastando mucho en espectaculares, el presidente Andrés Manuel López Obrador, trató de voltear las críticas hacia la senadora Xóchitl Gálvez, de quien dijo, está por recibir muchos millones de financiamiento.

“Si fuese por espectaculares ya hubiese levantado Xóchitl. La última encuesta que vi, trae 15 puntos y vaya que le han apoyado. Y hay que ver de dónde saca Xóchitl. O sea, cuando deciden que va a ser Xóchitl a cuánto se comprometen los oligarcas, porque la costumbre que tienen es que cada uno aporta. En el caso mío en el 18, les tocaba a un millón de dólares a cada uno y hubo uno que dijo: yo no voy a dar uno, voy a dar cinco. Entonces, pero aportaron. ¿Saben para qué? Para la guerra sucia”.

Pero ahora no sólo arremetió en contra de Gálvez, sino que también se aventó en contra del ex secretario de la OCDE, José Ángel Gurría, porque será quien maneje el proyecto de Nación del Frente Amplio por México. (Por: Arturo García Caudillo)