Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que los homicidios van a la baja y que el problema es un tema de percepción, debido al amarillismo de los medios de comunicación.

“Son libres, pero no dejan de estar creando imágenes contrarias al gobierno, los expertos, los analistas, pero ¿por qué no pones el resultado de ayer? 16, o sea, la mitad de los estados, en la mitad no hubo un solo homicidio. Sin embargo, la percepción puede ser otra, por el amarillismo en los medios con propósitos politiqueros. Y claro que nos preocupa, ¿no?, pero no sólo nos preocupa, nos ocupa. ¿Cómo explicarlo? Porque ayer de los 63 homicidios, 14 en Guanajuato”.

Y adelanta que ante el inicio de la época electoral, los narcobloqueos y los narco mensajes se van a multiplicar porque estos casos se vuelven más mediáticos. (Por Arturo García Caudillo)