Mientras sea legal y cumplan con los requisitos, no importa si están ligados o simpatizan con Morena, así defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador, la lista de 20 finalistas de donde saldrán los cuatro nuevos consejeros del INE.

“Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero, va a ser mejor que los que están. Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos simpatiza con nuestro movimiento. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento no están impedidos, pues no están impedidos si no lo prohíbe la Ley. Sí, sí es válido porque tienen derecho como cualquier otro ciudadano. Usted puede tener un hijo conservador y usted es progresista y ni modo que su hijo conservador no pueda participar”.

Por otro lado, defendió los cambios a los libros de texto de primaria, pues asegura, como somos un país multicultural, la enseñanza tiene que incluir la forma de hablar y las expresiones de los pueblos indígenas. (Por Arturo García Caudillo)