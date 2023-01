Ante la controversia por los errores que presentan las placas con nomenclatura de calles de Zapopan, que tienen múltiples errores, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, defendió a la empresa proveedora a la que se le pagaron 5.7 millones por la fabricación e instalación de estas piezas, Grupo Industrial DLV, afirmando que “todos cometen errores”.

“Ellos están haciéndose responsables de corregir cualquier cosa ¿no? Yo creo que debemos de ver el lado positivo no, son 20 mil placas que hoy no existían o estaban en un total deterioro, creo que es demasiado lo que se le está haciendo a la nota, por unos errores humanos que los podemos tener cualquiera”.

A pesar que se colocaron placas en árboles o en calles que no corresponden, el alcalde afirmó que se trata de una empresa con experiencia en el tema de la señalética vial. El alcalde afirmó también que de momento sólo han aparecido errores en seis placas, pero que serían hasta 100 con pifias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)