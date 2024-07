Luego del reconocimiento por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que en la elección de Guadalajara no fueron computadas 104 casillas y sus votos no forman parte del resultado final, la presidenta del organismo, Paula Ramírez, defendió que si esos votos no se contabilizaron fue por las condiciones como se realizó el cómputo que no permitieron la llegada de los paquetes a las sedes donde debían realizarse los recuentos.

“Más allá de definir cuántos votos equivalen, porque no sabemos cuánta gente votaron en esas casillas, en realidad lo que nosotros, digamos, debemos ceñirnos y ser muy rigurosos en esta información es que esa documentación está, esa documentación está perfectamente identificada, está perfectamente resguardada, está en poder de la autoridad electoral”

En cada casilla se entregaron 750 boletas, lo que darían 78 mil, sin embargo, considerando el promedio de votación, serían alrededor de 35 a 40 mil votos los que no habrían sido contabilizados en el resultado final que le dio la victoria a Verónica Delgadillo. Los votos no contabilizados superan la diferencia entre Delgadillo y el segundo lugar, José María Martínez, de 20 mil 910 sufragios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)