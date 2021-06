Defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador las nuevas designaciones de funcionarios del Gobierno Federal, pues aunque no tienen experiencia, son gente de su confianza.

“Pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel, como si eso fuese en pecado, algo indebido. Son jóvenes universitarios que se están formando y ¿saben cuántos ayudantes hay en la Presidencia? Quince. Mujeres y hombres, jóvenes profesionales. Pasan un tiempo ahí, se van a las giras, conocen más sobre la realidad del país, se van formando, recogen los sentimientos del pueblo, de la gente. El Reforma hace unos días saca: de recibir una cachetada a manejar las Becas Benito Juárez. Bueno, ese que le pegaron la cachetada tiene licenciatura en Ciencia Política en la UNAM. Falleció Lety Ánimas y como a mí me importa mucho el Programa de Becas no puede ir cualquiera”.

Y reiteró que seguirá llevando a cabo cambios para renovar su equipo con gente joven y con esas características. (Por Arturo García Caudillo)