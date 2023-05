Las 20 reformas aprobadas el viernes por la mayoría morenista en el Senado están en entredicho por las triquiñuelas usadas para alcanzar el quorum, sin embargo, todo es legal, asegura el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“No, está bien cuidado, legalmente, no hay ningún problema, ella ya no cumplía función oficial, como se los digo, ya ella había terminado su encargo oficial y por tanto, ella decidió pedir licencia el 29 porque no alcanzaba a llegar. De hecho, eso es una decisión, que con ella eran 66 senadores”.

Y es que, la senadora Claudia Balderas, quien andaba de gira en el extranjero, pidió licencia ese mismo día, desde Bélgica, por lo que su curul fue ocupada por Carola Viveros, alcanzándose así el quorum requerido. Sin embargo, hoy se informó que Balderas pidió su reincorporación a partir del sábado 29, y la sesión del viernes negro concluyó de madrugada, precisamente el sábado 29. (Por Arturo García Caudillo)