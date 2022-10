Luego de darse a conocer que uno de los ex líderes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, a quien se le relacionó con hechos criminales en esta organización estudiantil hace más de una década, forma parte del equipo de asesores de la regidora tapatía Candelaria Ochoa, la edil señaló que esta persona no cuenta con antecedentes penales, ni se le fincó responsabilidad alguna que le impidan trabajar en el Ayuntamiento.

Ochoa señaló que Israel Mariscal Quezada también trabajó en el Ayuntamiento de Zapopan y pasó los filtros para ocupar el puesto que actualmente tiene en la comuna tapatía. Señaló que se trata de una persona capaz. Vinculó la revelación a tema de golpeteo político.

“Que él nunca tuvo una orden de aprehensión, no está acusado formalmente y si quieren acusarlo pues que interpongan una denuncia. El hasta el día de hoy tiene una carta de no antecedentes penales”.

El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, señaló que llevó el tema con la Fiscalía de Jalisco para conocer la situación jurídica del asesor de la regidora. (Por Héctor Escamilla Ramírez)